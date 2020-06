Demande d'asile : des procédures toujours plus longues en France, un délai d'instruction de 325 jours en moyenne

En 2019, le délai d'instruction global à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été de 325 jours en moyenne, soit 18 jours de plus qu'en 2018.

Plus de 1 400 personnes sont évacuées d'un campement de migrants porte d'Aubervilliers, dans le nord de Paris, le 28 janvier 2020. (ANTONIN BURAT / HANS LUCAS / AFP)