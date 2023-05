Crise migratoire : "L'Italie dénonce depuis très longtemps le manque de solidarité européenne", explique François Gemenne

Une crise entre l'Italie et la France a été déclenchée par les critiques de Gérald Darmanin contre la politique migratoire de la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

"L'Italie dénonce depuis très longtemps le manque de solidarité européenne" concernant les migrants, a déclaré vendredi 5 mai sur franceinfo François Gemenne, spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations, directeur de l’Observatoire Hugo à l’université de Liège, enseignant à Sciences-Po et à la Sorbonne. L'Italie et la France sont en crise après les propos de Gérald Darmanin, qui a jugé la Première ministre, Giorgia Meloni, "incapable de régler les problèmes migratoires" de son pays.

franceinfo : L'Italie a déclaré l'état d'urgence face aux arrivées massives de migrants. Qu'en est-il ?

François Gemenne : Depuis le début de l'année 2023, il y a une augmentation significative du nombre d'arrivées et aussi de la mortalité sur la route de la Méditerranée centrale avec quasiment plus de 900 morts depuis le début de l'année sur cette route.

Quelle est la politique en Italie concernant le sauvetage en mer ?

Les autorités italiennes ont fait voter une nouvelle loi il y a quelques semaines qui impose aux ONG de revenir à un port après chaque sauvetage, alors qu'avant elles pouvaient sauver plusieurs embarcations et revenir à terre. Cela retarde les opérations de secours et réduit la présence des ONG en Méditerranée centrale.

"Il y a toute une série de promesses de campagne, faites par Giorgia Meloni, qui étaient, on le savait, tout à fait irréalisables, parfois contraires aux droits européens ou humains. Donc, il y a énormément de gesticulations dans cette affaire de part et d'autre." François Gemenne, spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations à franceinfo

L'Italie a souvent pointé du doigt le manque de solidarité. Est-ce toujours le cas ?

C'est toujours le cas et c'est une critique récurrente et légitime que font les pays qui sont situés sur la rive nord de la Méditerranée aux autres pays européens. La Grèce a reproché aux autres pays européens leur manque de solidarité et d'être seule. L'Italie depuis très longtemps dénonce le manque de solidarité européenne. C'est aussi cela qui fait monter l'exaspération des Italiens et leur vote pour des partis populistes ou extrémistes.

Que souhaite l'Italie ?

Il n'y a toujours pas de vraie politique européenne commune en matière d'asile et d'immigration. Il n'y a toujours pas de plan de répartition des demandeurs d'asile, toujours pas de plan pour l'accueil et le débarquement des navires de sauvetage. Donc, de facto, ce sont les pays qui sont sur la rive nord de la Méditerranée qui doivent accueillir les bateaux et enregistrer les demandes d'asile de ceux qui arrivent. Tout le monde reconnaît que le système est caduc et qu'il doit être réformé, mais il n'y a aucun accord sur une réforme possible, donc la situation reste bloquée.