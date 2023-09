Crise migratoire à Lampedusa : la présidente de la Commission européenne appelle les Etats membres "à accueillir" une partie des exilés débarqués en Italie

Ursula von der Leyen, qui s'est rendue sur l'île avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni, a plaidé pour une "réponse européenne" à l'arrivée de plusieurs milliers de personnes en moins d'une semaine.

"L'immigration irrégulière est un défi européen qui a besoin d'une réponse européenne", a plaidé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dimanche 17 septembre, depuis l'île de Lampedusa (Italie). Plusieurs milliers de migrants y sont arrivés en moins d'une semaine. La cheffe de l'exécutif européen appelle "les Etats membres à accueillir" une partie des arrivants.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, l'accompagne dans ce déplacement à Lampedusa. "C'est l'avenir que l'Europe veut se donner qui est en jeu ici", a déclaré la dirigeante d'extrême droite.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit se rendre en Italie "dans les prochains jours". Le président de la République Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se sont entretenus par téléphone samedi, et se sont engagés, selon l'Elysée, à "renforcer la coopération au niveau européen (...) pour trouver des solutions efficaces, immédiates et de plus long terme à cette crise".

De nouveaux transferts dimanche

La Croix-Rouge italienne, qui gère le centre d'accueil de Lampedusa, a déclaré dimanche que 1 500 personnes se trouvaient toujours dans ce lieu d'une capacité de 400 places, malgré le transfert de nombreux migrants vers la Sicile. "D'autres transferts sont prévus dans le courant de la journée", a précisé l'organisation.

Les grands navires des ONG, comme le Geo Barents de Médecins sans frontières, qui a secouru près de 500 migrants dans le cadre de onze opérations, sont dirigés vers de grands ports italiens. Mais des dizaines de petites embarcations poursuivent leur traversée de la Méditerranée et arrivent directement à Lampedusa. Avant leur prise de parole, Ursula von der Leyen et Giorgia Meloni se sont rendues sur le port pour observer une partie de ces embarcations.

Selon l'agence des Nations unies pour les migrations, environ 8 500 personnes sont arrivées sur cette petite île entre lundi et mercredi, soit davantage que la population locale.