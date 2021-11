Ouvrir la porte de l'Union européenne aux migrants coincés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Faisant valoir une urgence humanitaire, le candidat d'Europe Ecologie - Les Verts, Yannick Jadot, appelle l'UE à accueillir ces "quelques milliers de personnes". Invité du "20h22" de France 2, il a évoqué le bras de fer entre l'Union européenne et la Biélorussie sur la question des migrants.

"La volonté du président biélorusse, c'est de déstabiliser l'Union européenne", a-t-il lancé, saluant les sanctions prises par les 27 contre "l'oligarchie corrompue biélorusse" et les "compagnies aériennes qui participaient à ce trafic d'être humain."

Il en appelle aux valeurs de l'Union européenne

"L'UE, par son régime de sanctions, a été unie et efficace. Là où elle perd toute morale, où elle rompt avec ses valeurs, c'est qu'elle laisse des hommes, des femmes et des enfants mourir de froid dans les forêts biélorusses", a poursuivi le candidat écologiste.

"Est-ce qu'à un moment donné, l'UE ne peut pas affirmer ses valeurs et dire : il y a quelque milliers de personnes, on les accueille, on les soigne, on les sauve, et après, on applique les règles de l'asile", a demandé l'eurodéputé. "Elles répondent aux règles de l'asile, elles seront accueillies. Elle ne répondent pas à l'asile, elles seront évidemment accompagnées", a-t-il conclu.