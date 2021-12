Union européenne : quel avenir pour l’espace Schengen ?

Vaste territoire de liberté de circulation des individus et des marchandises, l’espace Schengen fait face à deux crises majeures, l’une sanitaire et l’autre migratoire. Ces deux crises de grande ampleur ont contraint les États membres à remettre des contrôles à leurs frontières. L’UE envisagerait de reformer l’espace Schengen. Julien Gasparutto, envoyé spécial à Bruxelles (Belgique), fait le point sur les pistes évoquées par la Commission européenne.

"Sauver et renforcer l’espace Schengen", c’était le mot d’ordre de la Commission européenne mardi 14 décembre. Mise à mal par les crises sanitaires et migratoires, l’UE souhaite corriger le tir. Pour éviter les fermetures de frontières en ordre dispersé comme ce fut le cas pendant les débuts de la crise sanitaire, la Commission européenne propose la création d’un cadre juridique contraignant appliqué à tous les États membres. La Commission propose également des actions concertées pour éviter une instrumentalisation de la crise migratoire comme ce fut le cas à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.





Changement des règles

Un changement des règles à l’intérieur de l’espace Schengen a également été évoqué. La Commission souhaite simplifier les procédures de contrôle. Une personne arrêtée pourrait être reconduite dans le pays voisin. Ces propositions ont été scrutées de près par le président français, Emmanuel Macron, alors que la France va prendre, dans quelques jours, la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne.