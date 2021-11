Migrants : premier rapatriement de la Biélorussie vers l'Irak

C'est la fin du calvaire biélorusse pour plus de 400 migrants jeudi 18 novembre. Ils embarquent sur le premier vol de rapatriement organisé par l'Etat irakien. Tous sont volontaires pour rentrer chez eux. "Je suis fatigué", confie l'un d'eux depuis l'aéroport de Minsk. Ils sont tous Irakiens, Kurdes en grande majorité. Ils ont passé plusieurs semaines en Biélorussie dans la forêt le long de la frontière polonaise. Leur rêve d'Europe s'est envolé. "C'est impossible d'aller en Pologne. On rentre et on va essayer d'une autre manière", assure un migrant. "J'ai dépensé plus de 7 000 euros", déplore un autre.

Un abri bienvenu, mais surchargé

Il serait 430 migrants environ à avoir été rapatriés jeudi. Pour les milliers qui restent et qui disent savoir que la Biélorussie se sert d'eux, un hangar a été ouvert mercredi pour les héberger. Le lieu est déjà saturé. Certains migrants ne veulent pas rentrer dans leur pays, d'autres ne savent plus quoi faire. Cette population est épuisée par des semaines d'errance le long de la frontière polonaise.