Migrants en Biélorussie : réunion d'urgence à l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU a dû se réunir en urgence jeudi 11 novembre. Au programme, la crise des migrants à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. "Les réfugiés et les migrants ne devraient jamais être utilisés comme des pions. Les pays du monde entier ont la responsabilité de s'occuper des réfugiés et des migrants qui sont sur leur territoire", explique Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. La pression monte. En Biélorussie, ils sont 2 000 et vivent dans des abris de fortune.

Les menaces du président biélorusse

Parents et enfants tentent de se réchauffer comme ils peuvent alors que les températures descendent en dessous des 0°C. "J'ai peur, j'ai peur que mes enfants meurent avec ce froid", témoigne un migrant kurde, apeuré. Varsovie a disposé 15 000 militaires le long de la frontière et les Polonais ont installé des fils barbelés. Minsk menace de ne plus fournir le gaz qui transite par la Biélorussie.