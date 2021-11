Migrants aux frontières de l'Union européenne : le bras de fer se poursuite entre la Pologne et la Biélorussie

Les migrants affluent de plus en plus à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, alors que les deux pays sont en pleine crise diplomatique.

La situation diplomatique entre la Pologne et la Biélorussie devient de plus en plus critique, alors que les migrants affluent à la frontière entre les deux pays, en espérant rallier la Pologne afin de se diriger vers l'Europe de l'Ouest. Les migrants et les soldats polonais, venus défendre leurs frontières, sont séparés de quelques mètres par des barbelés. Venant principalement du Moyen-Orient, près de 2 000 personnes sont forcées de dormir dans le froid, sans pouvoir être aidées par l'aide humanitaire.

La Turquie interdit des vols

Certains migrants bloqués à la frontière sont arrivés jusqu'à la Biélorussie en prenant des avions en partance depuis Beyrouth (Liban) ou Damas (Syrie). Des vols organisés par des agences et qui se vendent à hauteur de 4 000 dollars, avec des nuits à l'hôtel et un visa pour entrer sur le territoire biélorusse. La tension politique monte notamment entre les deux pays, le président polonais accusant le président biélorusse de manipulation volontaire. Pour limiter l'afflux, la Turquie a décidé d'aider l'Union européenne en interdisant les vols vers la Biélorussie aux Irakiens, aux Yéménites et aux Syriens.