Europe : des migrants toujours bloqués entre la Pologne et la Biélorussie

Depuis des semaines, des milliers de migrants sont piégés entre la Pologne et la Biélorussie. Les deux pays sont proches du conflit.

La situation se dégrade fortement entre la Pologne et la Biélorussie en raison de la situation des migrants présents la frontière entre les deux pays, et qui tentent de rejoindre la Pologne. Sur les bords de routes, la crise migratoire est visible de tous, alors que des milliers de personnes tentent de quitter la Biélorussie. "Je veux aller n'importe où en Europe", explique Sajdan, un homme irakien.



Une tension extrême

À la frontière, deux camps s'opposent : les Polonais et leur armée, postée devant les barbelés, et les migrants, poussés à la frontière par des hommes armés de Biélorussie. Certains espèrent traverser les barbelés et rejoindre l'Europe. Le président biélorusse Loukachenko est accusé par l'Europe de laisser passer les personnes volontairement, à des fins de vengeance. L'ONU condamne la manipulation du despote biélorusse, alors que les migrants risquent leur vie sur place, sans soutien des ONG.