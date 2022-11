DIRECT. Guerre en Ukraine : six cargos chargés de céréales ont quitté les ports ukrainiens, annonce le ministère turc de la Défense

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "Je dirais qu’il n'y a pas d'imminence nucléaire. D'ailleurs, le secrétaire à la Défense des États-Unis dit qu’il n’y a aujourd’hui aucun indice d'augmentation de la hausse de la potion nucléaire russe."





Selon un article du New York Times, de hauts militaires russes ont discuté, à la mi-octobre, du moment et de la manière dont Moscou pourrait utiliser une arme nucléaire tactique sur le sol ukrainien. Les États-Unis se disent de "plus en plus préoccupés". Sur franceinfo, Lova Rinel, chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste notamment des questions relatives à la dissuasion nucléaire, assure que cette menace n'est pas imminente. "Pour autant, je serais vraiment très vigilante parce que les Russes n'ont jamais abandonné l'idée de recourir à l'arme nucléaire", nuance-t-elle.

: Six cargos chargés de céréales ont quitté les ports ukrainiens après la reprise du trafic conclue la veille, a annoncé le ministère turc de la Défense. Les bateaux vont emprunter le couloir humanitaire sécurisé en mer Noire qui a déjà permis d'exporter 9,7 millions de tonnes de céréales et autres produits agricoles depuis l'Ukraine malgré le conflit, grâce à l'accord international signé en juillet sous l'égide de la Turquie et de l'ONU. Selon le ministère turc de la Défense cité par l'agence officielle Anadolu, 426 bateaux ont déjà suivi ce trajet sécurisé depuis le 1er août.