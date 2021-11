Crise avec la Biélorussie : l'UE "va aussi sanctionner un certain nombre d'entreprises", affirme Clément Beaune

L'Union européenne peut-elle faire plier la Biélorussie ? "L'Europe va réussir à surmonter cette crise. Il y a une tentative de division et d'affaiblissement de l'Europe. C'est une crise montée de toute pièce par Alexandre Loukachenko. [...] Il organise un trafic d'êtres humains à nos frontières pour faire pression. On doit être extrêmement fermes et unis en soutien de la Pologne et de deux États dont on parle moins : la Lituanie et la Lettonie", explique Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, invité des "4 Vérités", mardi 16 novembre.

"La Biélorussie est totalement dépendante de la Russie"

De nouvelles sanctions doivent être annoncées. Lesquelles ? "On parle d'une trentaine de sanctions supplémentaires qui viseront des responsables du régime biélorusse, de nouveau. Depuis un an, on a sanctionné plus de 160 personnes. La nouveauté c'est que l'on va aussi sanctionner un certain nombre d'entreprises, d'acteurs qui participent à ce trafic immonde", précise le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes.

Est-ce Vladimir Poutine qui a réglé la situation ? "Soyons clairs, la Biélorussie est totalement dépendante de la Russie. Monsieur Loukachenko a besoin de Vladimir Poutine", reconnaît Clément Beaune. La Pologne doit-elle cesser la construction d'un mur à sa frontière si la situation se détend ? "Je ne suis pas pour une Europe qui se hérisse de barbelés ou se couvre de murs", conclut le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes.