Contrairement aux autres pays de l'OCDE, la France voit sa demande d'asile augmenter

Un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques souligne que la France et l'Espagne sont les pays qui ont connu les plus fortes progressions de demande d'asile en 2018.

L'entrée de l'office français chargé des réfugiés (Ofpra) à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), le 22 février 2018. (MAXPPP)