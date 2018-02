Centres de rétention : le quotidien derrière les murs

Les centres de rétention ont des allures de prisons. Dans celui de Roissy (Val-d'Oise), des hommes y sont retenus parce qu'ils n'ont pas de papiers en règle, pas d'autorisation de séjourner en France. Ce centre de rétention administrative est tout proche de l'aéroport. Yaël Braun-Pivet, députée LREM, et Stéphane Peu, député communiste, ont visité l'établissement ce lundi 12 février.

Vers 90 jours de rétention au lieu de 45

La responsable du centre est un officier de police. "On met beaucoup d'énergie, de temps et d'argent à la rénovation et à l'entretien. Comme le temps de passage est très court ici, il n'y a pas beaucoup de respect des locaux", déplore l'intéressé. Aujourd'hui, 40% des personnes retenues dans ces centres finissent par être réellement expulsées. Pour augmenter le nombre de ces reconduites, le gouvernement envisage désormais de doubler le temps légal de rétention : 90 jours au lieu de 45.

Le JT

Les autres sujets du JT