Camion charnier en Angleterre : les treize personnes interpellées en France ont été mises en examen

Les cadavres de 31 hommes et 8 femmes avaient été retrouvés le 23 octobre à bord d'un container dans la zone industrielle de Grays, à l'est de Londres.

Elles avaient été arrêtées en début de semaine lors d'un coup de filet dans divers lieux de la région parisienne : treize personnes ont été mises en examen, samedi 30 mai, dans le cadre de l'enquête sur la mort de trente-neuf migrants dans un camion frigorifique en octobre dernier en Grande-Bretagne.

Selon les informations obtenues par France Télévisions de source judiciaire, ces suspects, majoritairement des Vietnamiens et des Français, ont tous été mis en examen pour "traite des êtres humains en bande organisée", "aide à l'entrée ou au séjour en bande organisée" et "association de malfaiteurs". Six d'entre elles sont également poursuivies pour "homicide involontaire". Sur les treize, douze ont été placées en détention provisoire et une sous contrôle judiciaire.

Le 23 octobre 2019, les cadavres de 31 hommes et de huit femmes de nationalité vietnamienne, dont deux adolescents de 15 ans, avaient été découverts dans un conteneur dans la zone industrielle de Grays, à l'est de Londres. Le conteneur provenait du port belge de Zeebruges.