Calais : violents affrontements entre migrants et policiers

Jeudi 30 décembre à Calais (Pas-de-Calais), des affrontements ont eu lieu entre migrants et policiers lors du démantèlement d'un camp. Les expulsés ainsi que des associatifs ont filmé la scène avec des portables. Les esprits s'échauffent rapidement et un premier affrontement éclate entre les habitants du camp et les forces de l'ordre. Au moins trois migrants et 15 CRS ont été blessés, notamment par des jets de pierres.

Deux versions différentes des faits

Selon un syndicat de police, ce sont les migrants qui ont attaqué en premier et de manière préméditée. "On a un collègue qui a le tibia de cassé, il y en a qui ont le dos bloqué, on a pas mal de plaies ouvertes avec des points de suture. Ce n'est pas la petite pierre que l'on trouve par terre, qu'on jette et puis on s'en va. Ils avaient des sacs remplis de pierres, c'était prémédité", rapporte Régis Debord, délégué national CR UNSA Police. Cette information est réfutée en bloc par les associations de défense de migrants. Pour eux, la situation s'est envenimée, car les migrants n'ont pas pu récupérer des effets personnels.