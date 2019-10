Caen : évacuation tôt ce matin du squat du Marais, l'un des plus gros de France, où vivent une soixantaine d'enfants

Près de 200 personnes y vivent, certains depuis avril 2018, la plupart sans-papiers, dont de nombreuses familles avec plus d'une soixantaine d'enfants qui, pour certains, vont à l'école dans l'agglomération, selon France Bleu Normandie.

Le squat du Marais à Caen, l'un des plus importants de France et le plus gros de Normandie, situé dans des anciens locaux d'Engie du quartier de la gare, est en train d'être évacué ce mardi depuis 6 heures du matin, a appris France Bleu Normandie. Près de 200 personnes y vivent, certains depuis avril 2018, la plupart sans-papiers, dont de nombreuses familles avec plus d'une soixantaine d'enfants qui, pour certains, vont à l'école dans l'agglomération.

Des barricades à chaque entrée du squat

D'après la préfecture du Calvados, des militants se sont installés à chaque entrée du squat avec des barricades, ainsi que sur les toits, pour éviter l'évacuation. Les personnes évacuées "feront l'objet d'une prise en charge adéquate", affirme la préfecture dans un communiqué, "incluant la possibilité de déposer une demande d'asile en France ou de bénéficier de l'aide au retour volontaire dans leur pays d'origine, ou de se voir appliquer les mesures d'éloignement qui ont pu être déjà prononcées".

Aujourd'hui, mardi 22 octobre 2019 depuis six heures du matin, la préfecture du #Calvados a engagé l'expulsion du squat dit « du Marais » à #Caen.

Le communiqué de presse ⬇️ pic.twitter.com/8IEq2TznRM — Préfet du Calvados (@Prefet14) October 22, 2019

Au fil du temps, la population est passée d'une soixantaine d'occupants installés au départ à plus de 200 personnes, avant que certaines ne quittent les lieux d'elles-mêmes, venues de différents pays, la Géorgie, la Mongolie, le Kenya ou encore le Soudan. Le propriétaire a demandé leur expulsion peu après l'installation, avant de voir le tribunal de grande instance de Caen accorder aux occupants un délai d'un an pour quitter les lieux. L'expulsion devait se dérouler le 28 juin, mais un dernier sursis a repoussé l'échéance au 2 septembre dernier.