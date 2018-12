Boulogne-sur-Mer : colère des pêcheurs après des vols de bateaux pour passer au Royaume-Uni

Dans le port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), quatre navires ont été vandalisés la même nuit. Un nouveau coup dur pour les pêcheurs en cette période de fêtes et de commandes chargées. Victime d'une infraction, Stéphane Pinto n'a pu que constater les dégâts au moment de prendre la mer. Cette foi-ci, les voleurs n'ont pas réussi à démarrer, mais le bilan est de 2 000 euros de dégâts matériels et un sérieux manque à gagner. En cause : les passeurs qui tentent chaque nuit de voler des bateaux pour faire passer des migrants au Royaume-Uni.

Une patrouille de police toutes les nuits

Samedi 22 décembre, ils ont réussi à prendre la mer à bord du Sainte Catherine avant d'être interceptés par les autorités maritimes. Le moteur du navire a été endommagé, montant des réparations : 70 000 euros. Las de ces vols à répétition, les patrons pêcheurs ont porté plainte et en appellent à l'État. Depuis mercredi 26 décembre, ils ont obtenu la présence d'une patrouille de police chaque nuit au port de Boulogne-sur-Mer.

Le JT

Les autres sujets du JT