Au Carla Bayle, en Ariège, l'exposition "Exils" réunit 50 artistes engagés dans l'aide aux migrants

"Exils" présente une centaine de tableaux, sculptures et photographies. Ce sont les oeuvres d'une cinquantaine d'artistes issus de l'Ariège et même de bien au-delà.

L'exposition alerte le visiteur sur l'une des problématiques les plus importantes du XXIe siècle, les migrants. Ce sujet sensible est au coeur de l'actualité. "L'axe migratoire Libye-Italie c'est l'axe migratoire le plus emprunté au monde et le plus mortel au monde et c'est aux portes de l'Europe" explique Jacky Nodinot l'un des artistes engagé dans l'exposition.

Reportage : France 3 Midi-Pyrénées G. Berg / P. Dussol / C. Willocq

Une centaine d'oeuvres vendues pour aider les migrants

Une exposition accueillie naturellement par la municipalité du Carla Bayle en Ariège engagée depuis longtemps dans l'aide aux migrants avec un CADA - centre d'accueil pour demandeurs d'asile - sur son territoire. "Exils" a été réalisée en collaboration avec l'association "Cent pour un toit Ariège". L'idée est de recueillir des fonds sur la vente des oeuvres exposées. Chaque artiste cédant un pourcentage à l'association.

"'Nous avons quinze familles dont nous nous occupons sur l'Ariège en ce moment, cela va bien nous aider d'avoir un peu d'argent en plus. On va aider d'autres familles" raconte Mireille Becchio, bénévole de "Cent pour un toit". L'association qui repose uniquement sur des dons aide les sans abris et sans papiers à trouver un lieu pour se reconstruire.

L’exposition solidaire "Exils" est visible à l'espace culturel Les Coucarils au Carla Bayle jusqu'au dimanche 20 novembre, tous les jours de 13 heures à 18 heures, sauf le lundi.