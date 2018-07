VIDEO. Immigration : Ce marin-sauveteur raconte le périple de l’Aquarius

"Comment est-ce que juste, en tant qu’humain, on peut tolérer que des gens qui fuient l’enfer finissent noyés ?" Cette question, Ludovic Duguépéroux se la pose avec insistance car il est marin-sauveteur sur l’Aquarius. Il était à bord quand, en juin, le bateau s’est vu refuser l’accès à plusieurs ports européens car il transportait des migrants en provenance de Lybie.

Une mission : sauver des vies

Porter assistance à des personnes en situation de détresse à la mer. Pour Ludovic Duguépéroux, c’est la première mission du marin. Et selon lui, l’Aquarius est devenu la "parfaite incarnation de ce devoir-là". Toutefois, le marin estime, qu’aujourd’hui, il n’est pas possible pour tous ceux à bord de faire le devoir qui leur incombe sans difficulté. En deux jours, une zone de recherche et de sauvetage a été réservée aux garde-côtes libyens. Cette décision a pour unique but de renvoyer les migrants en Lybie et non pas de les sauver, selon le marin-sauveteur.

Depuis la fin de sa dernière mission, l’Aquarius est stationné au port de Marseille. S’il repart en mer, il n’y cependant aucune certitude qu’un port européen accepte de recueillir les migrants secourus. En deux ans et demi, l’Aquarius a effectué quelques 29 300 sauvetages.