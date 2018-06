VIDEO. Anne-Laure Cattelot : \" la loi PACTE vise à lever le frein à la création\"

La position de la France sur les migrants est mise à mal, avec l'arrivée dans le port de Valence, en Espagne, du navire Aquarius samedi dernier. Pourtant, selon Anne-Laure Cattelot, députée LREM de la 12ème circonsciption du Nord, c'est une bonne chose que la "France n'ait pas été en première ligne". Elle se félicite de "la position de l'Espagne", tout en rapellant que la France a "tout de suite proposer son aide" sous la forme de "médecins et infirmiers".

Mais pour la député nordique, l'affaire de l'Aquarius n'est qu'une étape dans une crise bien plus complexe: "il est nécessaire, pour avoir une vraie gestion des flux de ces populations migrantes, d'aller voir au delà des frontières, et de s'organiser juridiquement au niveau de l'Europe pour trouver des solutions communes".

La jeune parlementaire réagit également sur le projet de loi PACTE, présenté hier dans l'hémicycle: "avec cette loi, on va pouvoir donner aux PME et TPE un accès à des procédures permettant la mise en place d'un intéressement et d'une participation pour les salariés, et ce à faible coût financier et fiscal pour l'entreprise", explique-t-elle.

Gestion de la crise des migrants, nouvelles mesures pour le dévelopemment économique du pays et poursuite de la grève SNCF, Anne-Laure Cattelot, députée LREM du Nord, était l'invitée dans le 22h-minuit de Julien Benedetto.