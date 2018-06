Sonia Krimi, une rebelle de la majorité présidentielle

La France va finalement accueillir des migrants de l'Aquarius, après des tergiversations et des positions d'Emmanuel Macron qui ont fait grincer des dents en France, y compris au sein de sa propre majorité. Une voix a particulièrement été remarquée, celle de Sonia Krimi, députée de La République en marche de la Manche. En une semaine elle s'est approchée de la ligne rouge. "Quand on fait la politique de l'autruche en France, ça me dérange", a-t-elle d'abord tancé à propos de la position du gouvernement concernant l'Aquarius.

Fidèle à la démarche macronienne

Accusée de franchir les limites de la solidarité au sein de la majorité, Sonia Krimi balaie les arguments de ses détracteurs et les retourne contre eux. "Emmanuel Macron, c'est le premier à nous dire : 'Il faut renverser la table'. Je ne pense pas que des godillots à l'Assemblée aideront plus Emmanuel Macron", argue-t-elle.