Migrants : Valence attend l'Aquarius

Les côtes espagnoles ne sont plus très loin. Le dimanche 17 juin, si tout va bien, ils arriveront à bon port. De quoi donner du baume au cœur à ce groupe d'errants ballotté depuis une semaine au grès des flots. Les passagers sont soulagés mais fatigués. Certains sont malades, il est temps que la traversée s'arrête.

Valence, ville des exilés

Femmes, hommes, enfants, 630 personnes sont attendues à Valence (Espagne) et c'est écrit en gros, ils sont les bienvenus. Sur place, tout est prêt pour les accueillir. Vivres, médicaments et le nécessaire pour survivre. Un kit basique composé d'un pantalon, d'un sweat, de chaussettes et de sous-vêtements leur sera distribué. Aux côtés de la Croix-Rouge , le personnel de l'ONG française SOS Méditerranée qui a affrété l'Aquarius est aussi présent pour s'assurer du bon déroulement de l'opération.

C'est toute une ville qui s’apprête à accueillir ces exilés. Valence s'est même autoproclamée ville des exilés, mais les autorités espagnoles préviennent : c'est un accueil sous conditions.

