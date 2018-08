Migrants : en Suisse, deux artistes créent un opéra sur l'"Aquarius" à partir d'articles de presse

L'écrivaine et la musicienne, Heike Fiedler et Marie Schwab, ont composé un mini-ouvrage lyrique de 45 minutes qui traite de l'actualité du navire humanitaire.

"Les séquences alternent textes, sons et images, un schéma rappelant le parcours du navire sur les vagues", explique la musicienne Marie Schwab. Avec l'écrivaine Heike Fiedler, cette dernière a composé un opéra à la Fonderie Kugler, un espace culturel de Genève, sur l'"Aquarius", ce navire qui vient en aide aux migrants, rapporte Le Figaro, samedi 18 août.

Pour cela, les deux femmes se sont servies des extraits d'article du journal suisse Le Courrier qui sont récités pour le livret et mixés ou combinés avec des projections et des installations. "Chaque jour, les artistes donnent vie à six strophes de cinq vers, pour une œuvre qui durera 45 minutes", explique Le Figaro. L'oeuvre est également participative puisque les visiteurs entendent d'abord les voix de leurs prédécesseurs avant d'enregistrer à leur tour les textes de la performance.

Les recettes des représentations seront versées à l'ONG SOS Méditerranée qui affrète en mer le bateau "Aquarius". L'association pourra ainsi acquérir des gilets et du matériel nécessaire au sauvetage.