Migrants de l'Aquarius : "La France va envoyer une mission d'observation"

Lionel Feuerstein est en direct de Valence (Espagne) et revient sur les modalités administratives qui attendent les migrants de l'Aquarius. "Les migrants passent en ce moment même devant des policiers, aidés par des traducteurs. Ils vont pouvoir déposer des demandes d'asile et vont être aidés pour cela. Ensuite, ce sera du 'cas par cas' a prévenu le gouvernement espagnol. Les ressortissants des pays en crise, en guerre, pourront plus facilement obtenir le statut de réfugié", explique le journaliste.

Des migrants vont-ils venir en France ?

Le gouvernement espagnol a rappelé que tous ces migrants pourront résider un mois légalement en Espagne. "La France doit envoyer demain lundi 18 juin une mission d'observation. Emmanuel Macron a rappelé qu'une partie de ces migrants de l'Aquarius pourrait à son tour venir en France. Enfin, Paris et Madrid ont prévenu : si certains migrants ne respectaient pas les critères de l'asile, ils pourraient être à nouveau renvoyés dans leur pays", conclut Lionel Feuerstein.