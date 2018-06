Méditerranée : des centaines de migrants sauvés des eaux

C'est un petit bateau d'un grand secours qui s'approche de ces hommes. À bord, des soldats de l'armée maltaise venus distribuer des boissons et de la nourriture à l'équipage du "Lifeline". Ce navire est bloqué depuis hier, vendredi 22 juin, en mer avec 230 migrants à bord. Ils ont été refoulés par l'Italie et par Malte.

Que faire de ces deux bateaux ?

Le bateau erre depuis dans les eaux internationales et le temps presse, les passagers sont à bout de force. Hier soir, ils ont été secourus au large des côtes libyennes après une traversée dangereuse entassés sur un pneumatique. À quelques centaines de kilomètres du Lifeline, un autre navire est également bloqué en Méditerranée avec 113 migrants à bord. Le porte-conteneurs Alexander Maersk n'a pour l'instant aucune autorisation pour accoster. Alors que faire de ces deux bateaux et des migrants secourus en mer ? Emmanuel Macron s'est dit favorable à des sanctions financières pour les pays refusant d'accueillir des migrants. La France et l'Espagne proposent la création de centres fermés pour les migrants qui débarquent.

