Le successeur de l'Aquarius, l'Ocean Viking, a secouru 85 migrants

L'embarcation pneumatique des migrants commençait à se dégonfler.

L'Ocean Viking, navire affrété par Médecins sans frontières (MSF) et SOS Méditerranée pour prendre le relais de l'Aquarius, a porté secours vendredi 9 août à 85 migrants aux larges des côtes libyennes, a annoncé samedi SOS Méditerranée. "Hier, 85 personnes dont cinq femmes et 25 mineurs ont pu être mis en sécurité par nos équipes à bord de l'Ocean Viking. Le plus jeune a seulement un an", précise l'association dans un courriel d'information.

L'opération, qui a eu lieu dans la matinée du vendredi 9 août, a permis de secourir les occupants d'une embarcation pneumatique "qui commençait à se dégonfler", partie de Libye plus de 48 heures plus tôt, note SOS Méditerranée.

L'Ocean Viking, bâtiment de 69 mètres de long battant pavillon norvégien, qui effectue sa première mission, était arrivé depuis moins de 24 heures en Méditerranée centrale. Il a permis aux deux associations de reprendre leur campagne de secours aux migrants au large des côtes libyennes, en suspens depuis l'arrêt des opérations de l'Aquarius, fin 2018.