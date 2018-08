"Il y a des images que je ne pourrai pas sortir de mon esprit" : un rescapé de l'"Aquarius" raconte les viols dont il a été témoin en Libye

L'envoyée spéciale de franceinfo à bord de l'"Aquarius" a rencontré un migrant qui brise le tabou des violences sexuelles infligées à des hommes en Libye.

Les 141 rescapés de l'Aquarius sont arrivés à Malte mercredi 15 août. Ils sont "épuisés, marqués par leur voyage et leur séjour en Libye", selon Médecins sans frontières. Il faut dire que certains d'entre eux ont été victimes de violences sexuelles en Libye. C'est très souvent le cas pour les femmes, et cela arrive aussi à des hommes. Le sujet est terriblement tabou.

"Tous sont là avec leur téléphone, ils filment"

Un homme, rescapé de l'Aquarius, a décidé de briser le silence. L'envoyée spéciale de franceinfo à bord du navire l'a rencontré. Lui n'a pas été violé mais a assisté à des scènes de viols. "Devant tout le monde, ils vous demandent de vous caresser, de sodomiser ton frère", témoigne ce migrant sur franceinfo. "Ils rient, ils sont contents, tous sont là avec leur téléphone, ils filment." En cas de refus, "ils vont vous prendre, vous attacher et ils vont vous sodomiser", poursuit-il. "Il y a des images que je ne pourrai pas sortir de mon esprit."

La deuxième fois qu'on lui a infligé cela, c'est quand il a essayé de s'évader. "En plein désert ils nous ont rattrapés", raconte-t-il. Celui qui les guidait "a subi des abus. Ils l'ont sodomisé à tour de rôle. Ce n'était pas beau à voir."

Ils prennent des comprimés pour booster leur libido, pour faire du mal. Ils vont vous détruire au maximumun migrant témoin de violences sexuellesà franceinfo

L'homme a du mal à poursuivre la conversation. "Je me sentais mort, je me disais 'si l'idée leur traverse l'esprit de passer sur moi'. Je me suis mis une minute à sa place. C'était traumatisant, c'était une terreur", conclut-il difficilement.