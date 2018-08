DIRECT. "Aquarius" : avec 141 migrants à bord, le navire recherche de nouveau un port d'accueil en Méditerranée

Ce qu'il faut savoir

Deux mois après avoir suscité une intense crise diplomatique, le navire Aquarius recherche de nouveau, mardi 14 août, un port d'accueil en Méditerranée, avec 141 migrants à bord. La situation actuelle est "en contradiction la plus totale avec le droit maritime international", juge Sophie Beau, la cofondatrice de l'ONG. Elle tiendra une conférence de presse mardi à 15 heures à Paris que vous pourrez suivre en direct sur francenfo.

Malte et l'Italie refusent le bateau. Comme en juin où le bateau avait erré pendant une semaine, faute de ports où accoster, Malte et l'Italie ont refusé d'accueillir l'embarcation. L'Espagne, qui avait accueilli l'Aquarius en juin lors de sa dernière errance, rechigne à se proposer à nouveau.

La Corse propose d'accueillir le navire. La Corse est prête à accueillir dans l'un de ses ports le navire humanitaire, a déclaré mardi le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni.

LR et le RN pour que la Tunisie ouvre ses portes. Les Républicains (LR) et le Rassemblement national (RN, ex-FN) ont estimé que la France ne devait pas accueillir l'Aquarius, pour éviter de créer "un appel d'air", et plaidé pour que la Tunisie leur ouvre ses ports.