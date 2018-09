"Aquarius" : les 58 migrants à bord du navire humanitaire débarqueront à Malte

Les 58 migrants à bord de l'Aquarius vont débarquer à Malte, a annoncé le gouvernement maltais dans un communiqué, mardi 25 septembre. Il explique avoir pris "une initiative commune" avec le gouvernement français pour résoudre la question de l'accueil du navire humanitaire et de ses occupants.

"Les 58 migrants à bord de l'Aquarius seront dans les eaux internationales et seront accueillis par quatre autres pays membres de l'UE", a précisé le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, sur son compte Twitter.

#Malta & #France again step up to solve #migrant impasse. 58persons to disembark in international waters,be distributed in 4other #EU MemberStates. #Aquarius needs to solve its current status. With @emmanuelmacron & other leaders we want to show multilateral approach possible -JM