Aquarius : Jean-Luc Mélenchon a "honte de penser" que la France "a pu abandonner ces pauvres gens"

Le leader de La France insoumise adresse "un salut d'honneur" à SOS Méditerranée, qui a pris en charge les 630 migrants à bord de l'Aquarius.

Jean-Luc Mélenchon s'est indigné, dimanche 17 juin, de l'absence de réponse de la France à l'équipage de l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée avec 630 migrants à bord. "J'ai la honte de penser qu'on a pu abandonner ces pauvres gens", a dénoncé le leader de La France insoumise, invité de l'émission Questions politiques sur franceinfo et France Inter.

Emmanuel Macron pointé du doigt

La France s'est finalement engagée à accueillir les migrants qui répondront aux critères du droit d'asile. Le bateau Aquarius est arrivé dimanche matin en Espagne, après le refus de l'Italie et de Malte de l'accueillir. "Une fois qu'ils [les migrants] sont en route, vous n'avez pas d'autre choix [que de les accueillir] à part la cruauté absolue et totale qui consiste à les rejeter à la mer comme vient de le faire le gouvernement d'extrême droite italien, ou de faire le bon bourgeois qui regarde ailleurs comme fait le président de la République française en attendant que tout cela se règle tout seul", a fustigé Jean-Luc Mélenchon.

Le leader de la France insoumise a reconnu que "cet immense exil forcé qu'est l'immigration" est un dossier "complexe". Mais cela ne justifie pas les positions françaises et italiennes.

Il y a un moment où la complexité s'arrête devant le devoir d'humanité. Point barre. Vous devez secourir vos semblables, c'est tout. On ne laisse pas périr en mer, on ne laisse pas des femmes, des enfants, des jeunes gens mourir. Non, on ne le fait pasJean-Luc MélenchonFrance Inter et franceinfo

"Un immense merci" à SOS Méditerranée

Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a adressé "un salut d'honneur à Francis Vallat et toute l'équipe de SOS Méditerranée pour leur dire que les Français sont fiers d'eux. Ce qu'ils ont fait, c'est beau, c'est grand. Il me l'a raconté une fois, c'est terrible de voir ça".

Le candidat à l'élection présidentielle de 2017 a également tenu à saluer la proposition de la Corse d'accueillir le bateau Aquarius, "ce qui est à l'honneur de cette assemblée et de ses dirigeants".