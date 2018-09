Amélie de Montchalin (LREM) : "C'est un budget pour tous les Français qui travaillent"

L'Aquarius doit accoster dans "le port le plus proche. Il faut apporter une solution en travaillant au niveau européen et elle arrivera dans les prochaines heures", assure Amélie de Montchalin dans "Les 4 Vérités" mardi 25 septembre.



"Le droit humanitaire est un droit absolu. La protection des personnes en situation de migration est essentielle. On ne peut pas laisser les gens se noyer. Le problème de fond, c'est qu'il y a en Libye des gens qui poussent les migrants sur des bateaux", affirme la députée LREM de l'Essonne.

Un budget qui "valorise le travail"

Rapporteuse du budget, elle défend les "deux milliards de taxes sur le diesel et le tabac". "Quand on pollue, on paie plus. Mais il y a une prime à la conversion pour changer de voitures. 73 000 personnes meurent tous les ans parce qu'ils ont fumé. C’est une politique de santé publique", argue l'élue de 33 ans.



"C'est un budget pour les classes moyennes, pour tous les Français qui travaillent. C'est une politique de justice. Qui finance les retraites, l'assurance maladie, l'assurance chômage ? Ceux qui travaillent", scande Amélie de Montchalin. "Notre système est assis sur le travail et c'est ça qu'on valorise".