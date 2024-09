Après le naufrage mortel dans la Manche, le maire du Portel qualifie les passeurs de "salopards"

Au moins 12 personnes sont mortes au large du Pas-de-Calais, mardi, lors du naufrage d'un bateau tentant la traversée vers le Royaume-Uni, selon un bilan provisoire annoncé par Gérald Darmanin. "J'en veux énormément à tous ces passeurs que je traite de salopards", réagit Olivier Barbarin, le maire divers gauche du Portel, à côté de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, invité de franceinfo mardi 3 septembre. "Aujourd'hui, ce sont eux qui ont risqué la vie de tous ces migrants qui voulaient rejoindre leur eldorado", dénonce-t-il.

Le maire du Portel rappelle que d'importants moyens ont été mis en place pour lutter contre les réseaux de passeurs. "Plus de 1 700 policiers et gendarmes sillonnent la Côte d'Opale au quotidien, il y a aussi de la vidéosurveillance et des drones mais on sait bien que les passeurs sont prêts à tout, il y a parfois des départs de nos plages à 3h du matin", assure Olivier Barbarin.

L’élu partage la position de Gérald Darmanin et réclame également un traité migratoire entre Londres et l’Union Européenne. "Je pense qu’il faut revoir complètement ça et qu'on protège un peu plus nos frontières, il va falloir traiter cette problématique de manière internationale", insiste le maire du Portel.