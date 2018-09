Angela Merkel / Emmanuel Macron : face au populisme

Vendredi 7 septembre, le président de la République Emmanuel Macron a rencontré Angela Merkel à Marseille (Bouches-du-Rhône), où se trouve en direct le journaliste Théo Souman. Les deux leaders sont "très préoccupés par la montée des populismes et des migrants un peu partout en Europe", rapporte le journaliste. "Si Emmanuel Macron a choisi Marseille pour cet entretien de rentrée avec la chancelière allemande, c'est pour 'faire de la Méditerranée une chance et non une crainte'", car "l'immigration sera l'un des principaux enjeux des prochaines élections européennes".

"L'Europe des progressistes contre celle des populistes"

Vendredi 7 septembre au soir, Emmanuel Macron et Angela Merkel entrent en précampagne. "Emmanuel Macron a déjà rencontré sept dirigeants européens cet été pour défendre une prise en charge des migrants à la fois solidaire et coordonnée par l'ensemble des pays de l'Union. Il se veut le moteur de l'Europe des progressistes contre celle des populistes", précise le journaliste.

