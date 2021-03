Aide aux migrants : le militant Cédric Herrou définitivement relaxé par la Cour de cassation

C'est la fin d'une bataille judiciaire symbolique. La Cour de cassation a rendu définitive la relaxe du militant Cédric Herrou, mercredi 31 mars, en rejetant un pourvoi du parquet général de Lyon. L'agriculteur avait été poursuivi pour avoir convoyé en 2016 près de 200 migrants, principalement érythréens et soudanais, de la frontière italienne jusqu'à chez lui, dans les Alpes-Maritimes, puis d'avoir organisé un camp d'accueil.

Cette décision marque l'aboutissement d'une longue procédure judiciaire jalonnée de trois procès et d'une saisine du Conseil constitutionnel. Le 6 juillet 2018, les Sages estimaient qu'"une aide désintéressée aux migrants, qu'elle soit individuelle ou 'militante' et organisée, ne doit pas être poursuivie". En découlait de "la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national".

Je suis définitivement relaxé.

Après 11 garde a vues

5 perquisitions et 5 procès et 5 ans de lutte

La solidarité ne sera plus un délit .#Fraternité — Cédric Herrou (@CedricHerrou) March 31, 2021

"Je suis définitivement relaxé" a réagit Cédric Herrou sur son compte Twitter, ajoutant que "la solidarité ne sera plus un délit".