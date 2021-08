Afghanistan : le dernier avion d'évacuation français a atterri à Vélizy-Villacoublay

Le dernier avion français en provenance de Kaboul, en Afghanistan, a atterri dimanche 29 août, dans l'après-midi, à la base militaire de Vélizy-Villacoublay (Yvelines). À son bord, des soldats et des diplomates; dont l'ambassadeur de France en Afghanistan. Ce dernier vol marque la fin des opérations d'évacuation françaises. Pourtant, à Kaboul, il reste des milliers d'Afghans candidats à l'exil. Sur la liste française des Afghans à évacuer, il y a encore des centaines de noms.

Emmanuel Macron propose la création d'une zone protégée

En déplacement en Irak, Emmanuel Macron a évoqué, le 28 août, la création d'une zone protégée qui permettrait la poursuite des opérations humanitaires. Paris et Londres soumettront cette idée à l'ONU le 30 août. "J'ai bon espoir qu'il puisse trouver une issue favorable", a commenté le chef de l'État. L'objectif est de rassembler les Afghans près de l'aéroport et de les évacuer dans des avions civils vers des pays voisins comme le Qatar. Pour certains experts, la mise en place de cette zone pourrait être risquée. "Ça représente des opportunités terroristes supplémentaires (...) et ça remet en scène les talibans comme une force avec qui il faut négocier", estime Pierre Servent. Le porte-parole des talibans aurait rejeté la proposition d'Emmanuel Macron de créer cette zone protégée à Kaboul.