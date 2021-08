Afghanistan : l'accueil des réfugiés afghans s'organise en France

P-G. Ipo, C. Barbaza, F. Grunchec, D. Mahieddine, M. Tafnil, L. Dubois

La France a mis fin à ses évacuations depuis Kaboul vendredi 27 août au soir. Depuis le 15 août et la prise de la capitale afghane par les talibans, les militaires français ont mis en sécurité près de 3 000 personnes dont 2 600 Afghans qui ont été accueillis sur notre sol.

Florence Parly, ministre des Armées et Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères l'ont annoncé dans un communiqué le 27 août, la France a mis un terme aux évacuations depuis Kaboul, en Afghanistan. Plus de 3 000 personnes ont été exfiltrées vers la France. "Je suis vraiment heureux de ce moment, je n'arrive pas à trouver les mots", témoigne un réfugié afghan tout juste arrivé en France. Pour l'aider, son frère lui a apporté des affaires de première nécessité.



Mais tous n'ont pas la chance de retrouver leur famille sur place. Les réfugiés d'Afghanistan sont alors accompagnés. Près de Nantes (Loire-Atlantique), la préfecture et plusieurs associations prennent en charge 88 Afghans. "Je suis en sécurité, mais malheureusement, ma famille est encore là-bas", déclare l'un d'eux. Le Secours populaire apporte une aide matérielle aux plus démunis. Plus de 2 600 Afghans ont été évacués par les militaires français depuis le 15 août.