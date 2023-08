À Lille, des "hébergeurs solidaires" prêtent leur logement et mettent "des jeunes à l'abri" pour l'été

Des propriétaires qui partent en vacances cet été mettent leur logement à disposition de mineurs isolés. Il y a plus de 465 "hébergeurs solidaires" en France, dont Mathilde à Lille qui accueille dans son studio, Idrissa et Amadou. C'est une initiative de l'association Utopia 56.

Idrissa est en train de préparer le petit-déjeuner. Il se sent chez lui même s'il est chez Mathilde depuis le début de l'été. Mathilde, une Lilloise, fait partie de ces personnes qui choisissent de prêter, pendant leurs vacances, leur logement à des personnes sans abri. C'est l'association Utopia 56 qui se charge de mettre en relation ces vacanciers avec des mineurs isolés qu'elle accompagne.

>> Des mineurs isolés occupent une école désaffectée du XVIe arrondissement de Paris pour "faire respecter leurs droits"

Il y a plus de 465 "hébergeurs solidaires" dans toute la France. À Lille, cet été, une vingtaine de jeunes ont été hébergés grâce à Utopia 56, répartis dans une dizaine d'appartements prêtés par des vacanciers comme Mathilde. Dans son appartement, elle héberge deux jeunes de Guinée-Conakry pour l'été. "Ça va bien, ça fait deux mois que je suis là, c'est mieux. On n'a pas besoin de chercher où aller. Ici, on n'a pas peur parce qu'on est avec Utopia", décrit Idrissa.

Il y a une cuisine, une salle de bain et une mezzanine pour dormir. Idrissa partage ce studio de 25 m² avec Amadou : "On est bien ici parce qu'en ce moment, on dort bien". Ces deux Guinéens ont moins de 18 ans, ils se rencontrent à Lille. À leur arrivée, ils ne sont pas reconnus comme mineurs et se retrouvent donc dans un camp. Utopia 56 les prend alors en charge et c'est elle qui les met en contact avec Mathilde, 21 ans.

"Je ne me voyais pas ne pas le faire, sachant que mon appartement était vraiment vide pendant presque deux mois et demi" Mathilde, qui met son appartement à disposition à franceinfo

Ce n'est pas évident de laisser son chez soi mais elle est contente d'avoir sauté le pas. "Je me sens plus en accord avec ce que je pense, assure la jeune femme. Et je sais que j'ai contribué, dans un temps certes limité, à aussi mettre des jeunes à l'abri. Et je sais que tout se passe bien, je n'ai plus aucune inquiétude".

En trois ans d'hébergement solidaire, cela ne s'est jamais mal passé. Des bénévoles d'Utopia 56 viennent régulièrement s'assurer que tout va bien, comme Solène Deglaire le fait justement pour l'appartement de Mathilde. "Je regarde si tout est propre. Je suis allée voir les toilettes, la salle de bain, etc. Et là, rien à redire, même le lit est fait", note celle qui est aussi coordinatrice de l'antenne d'Utopia 56 à Lille.

Utopia 56 en appelle aux institutions

Solène Deglaire voit s'approcher la fin de l'été et donc, la fin de ce moment de répit pour Idrissa et Amadou : "Il y a beaucoup de personnes qui vont sortir et qui sont déjà sorties. Et là, étant donné que ce sont des jeunes, ce qu'on veut, c'est que les institutions prennent en charge ces personnes-là avec un hébergement adapté qui ne soit pas trop loin de Lille pour qu'elles puissent continuer leurs activités scolaires ou sportives".

Idrissa et Amadou espèrent ne pas avoir à retourner dans le camp où ils étaient. Actuellement, ce camp accueille 50 jeunes isolés et tous les jours, il y a de nouvelles arrivées.