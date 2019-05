À 9 ans, il confectionne des doudous pour les enfants de migrants

À peine 9 ans et déjà le cœur sur la main. Depuis qu'il a croisé des migrants, installés dans des tentes dressées sur un kiosque de Besançon (Doubs), Martin a décidé de leur apporter un peu de réconfort dans leur vie. Et particulièrement aux enfants de son âge.

Le mot "espoir" brodé sur les peluches

Depuis deux ans, le petit garçon s'investit dans une association de la ville, Coop'Agir, qu'il a découverte lorsqu'il a apporté des vêtements, récoltés auprès de ses camarades de classe. Désormais, il y crée ses propres peluches, destinées aux enfants de migrants. "Un doudou c'est pour mieux dormir et tu peux lui raconter tes problèmes", explique-t-il. Il s'est ainsi mis à la couture et dessine les patrons qui permettent la conception des peluches. Et c'est lui, du haut de ses 9 ans, qui les valide. Un petit mot est ajouté sur chacune d'entre elles : le mot espoir, brodé dans toutes les langues.

