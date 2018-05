REPLAY. Attaque terroriste à Liège : regardez la conférence de presse des autorités belges

franceinfo avec AFP et Reuters

L'attaque commise par un homme qui a tué deux policiers et un passant mardi matin à Liège, dans l'est de la Belgique, est considéré comme un acte terroriste, a annoncé le procureur de Liège, Philippe Dulieu, lors d'une conférence de presse. "Ce matin à 10h30, un individu porteur d'une arme blanche, a pris (...) en filature deux policiers, les a agressés par l'arrière, leur donnant de multiples coups de couteau", a-t-il indiqué. L'assaillant s'est ensuite emparé des armes de service des policiers et s'en est servi contre eux.

L'agresseur a poursuivi son parcours pour s'en prendre à un véhicule qui était stationné et a fait feu sur un jeune homme de 22 ans qui occupait la place du passager dans le véhicule. Le jeune homme est mort. "Plusieurs" autres policiers ont par ailleurs été blessés dans un deuxième temps, après la courte prise d'otage qui a suivi le triple meurtre, a ajouté le procureur. L'assaillant a finalement été abattu par les forces de l'ordre.