Attaque à Liège : récit d’une fusillade

D’après des témoins, le tueur évoque la Syrie et Dieu. Après un face-à-face, les policiers l’abattent. Sa cavale meurtrière a commencé quelques minutes plus tôt. Vent de panique sur l’une des plus grosses artères de Liège (Belgique). Avec un cutter, l’homme s’en prend à deux policières. Il réussit à leur prendre leurs deux armes de service, sous les yeux terrorisés des passants qui filment. Les deux femmes décèdent.

L’assassin voulait s’en prendre à la police

L’assassin tue ensuite un homme de 22 ans, à quelques mètres de là. Il était passager d’une voiture en stationnement. Puis l’assaillant entre dans une école. Il prend brièvement deux femmes en otage avant de les relâcher. Les nombreux établissements scolaires du secteur sont confinés et les enfants terrorisés. Pour Christian Beaupère, chef de corps de la police de Liège : "l'objectif de l'assassin était de s'en prendre à la police." Dans la soirée, les responsables de l’État belge se sont succédé sur place.

Le JT

Les autres sujets du JT