Vrai ou fake Guerre en Ukraine : 20 photos et vidéos détournées qui ont circulé depuis le début du conflit

Un mois après le début de la guerre l'Ukraine, le 24 février, les photos et vidéos du conflit continuent d'affluer sur les réseaux sociaux. Certaines publications véhiculent des fausses informations par le biais de photomontages ou de clichés sortis de leur contexte, parfois à des fins de propagande. Vidéos détournées, photos truquées... Il est parfois difficile de repérer les contenus trompeurs dans cette bataille de l'image et de la communication entre Russes et Ukrainiens. Franceinfo vous en décrypte une vingtaine.

1 Un entraînement de parachutistes russes

Au premier jour de l'invasion russe, une vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux, montrant des soldats en parachute. "Des centaines de commandos parachutistes débarquent pour prendre le contrôle" de Kharkiv, selon l'une des publications. D'autres messages ont affirmé qu'il s'agissait de la prise de l'aéroport de Kiev.

Cette vidéo, censée montrer des centaines de parachutistes russes près de Kharkiv, a en fait été tournée lors d'un exercice militaire en 2014. (CAPTURE ECRAN TWITTER)

La vérification. Cette séquence avait déjà été publiée en 2016 sur Twitter. Il s'agit en fait d'un exercice militaire russe, dans la région de Rostov, en 2014. A l'époque, l'agence de presse russe Interfax rapportait que 1 500 soldats avaient participé à cet entraînement.

2 Une répétition de parade militaire aérienne

Au début du conflit, des médias étrangers et des publications sur les réseaux sociaux ont relayé une vidéo, censée montrer des bombardiers de l'armée russe dans le ciel de Kiev. Un média palestinien affirme que des bombardiers russes survolent Kiev. Il s'agit des répétions d'une parade militaire. (CAPTURE ECRAN TWITTER)

La vérification. Cette vidéo n'a pas été filmée en Ukraine, mais en Russie. Elle a été tournée en mai 2020 à Touchino, dans la banlieue de Moscou, à l'occasion d'une répétition de parade militaire.

3 Une explosion spectaculaire en Chine

Une vidéo spectaculaire, présentée comme le bombardement d'une centrale électrique ukrainienne, est également devenue virale sur les réseaux sociaux lors des premiers jours de la guerre. Le quotidien allemand Bild avait même relayé ces images, avant de reconnaître une erreur, comme l'explique Libération.

Cette vidéo est censée montrer le bombardement d’une centrale électrique à Kiev. Sauf qu'il s'agit d'explosions dans une zone industrielle de Tianjin en Chine. (CAPTURE ECRAN TWITTER)

La vérification. Ces images amateurs montrent en fait une série d'explosions dans une zone industrielle de Tianjin, en Chine, en 2015. La vidéo avait à l'époque été partagée par la BBC. Elle avait déjà été détournée en 2019 lors de l'incendie à l'usine Lubrizol à Rouen, sous un autre angle.

4 Volodymyr Zelensky avec un maillot de foot

Une photo de Volodymyr Zelensky brandissant un maillot de l'équipe d'Ukraine de football floqué d'une grande croix gammée a été partagée sur les réseaux sociaux par plusieurs comptes prorusses.

Un photomontage de Volodymyr Zelensky tenant un maillot de l'équipe d'Ukraine avec une grande croix gammée au dos. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

La vérification. Cette image est un photomontage d'un cliché publié sur le compte Instagram du président ukrainien datant du 8 juin 2021. Sur la photo d'origine, le maillot porte le numéro 95.

5 Un symbole sur le tee-shirt de Zelensky

Plusieurs comptes prorusses ont dénoncé la présence d'un symbole de croix de fer, une décoration militaire nazie, sur les vêtements du président ukrainien.

Cette publication du 18 mars 2022 prétend que Volodymyr Zelensky s'affiche avec un symbole nazi sur son tee-shirt. En réalité, c'est le logo des forces armées ukrainiennes. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

La vérification. Le symbole arboré par Volodymyr Zelensky est en fait l'emblème des forces armées ukrainiennes, rappelle France 24. Le ministère des Forces armées explique sur son site (en ukrainien) qu'il s'agit d'une "croix droite équilatérale à côtés divergents de couleur pourpre, au centre de laquelle, dans un médaillon rond et bleu, se trouve l'image du signe de l'état princier de Vladimir le grand".

6 Le making-of d'une série télé

Une vidéo dans laquelle des acteurs sont maquillés avec du faux sang a été vue des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Plusieurs utilisateurs ont dénoncé une mascarade pour faire croire à des frappes russes sur les civils ukrainiens.

Ce message sur Twitter laisse entendre que des acteurs sont maquillés pour se faire passer pour des victimes ukrainiennes. Ces images sont en réalité issues du tournage d'une série télévisée. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

La vérification. Cette vidéo est issue du tournage de la série télévisée ukrainienne Contamin, explique l'AFP. Elle avait d'ailleurs déjà été publiée sur TikTok en décembre 2021 et avait été réalisée en novembre 2020.

7 Des extraits de jeux vidéo d'aviation

Les images détournées sont parfois directement relayées par les autorités russes ou ukrainiennes. Le ministère de la Défense ukrainien a ainsi diffusé, le 25 février, sur Twitter, une vidéo censée montrer un avion russe abattu par les forces ukrainiennes.

Sur Twitter, le ministère de la Défense ukrainien a relayé une vidéo d'un combat aérien extrait du jeu "Digital Combat Simulator". (CAPTURE ECRAN TWITTER)

La vérification. Ces images n'ont rien de réelles puisqu'elles proviennent du jeu vidéo de simulation de combat aérien, Digital Combat Simulator. "Nous pouvons confirmer à 100% qu'il s'agit d'une vidéo éditée de notre jeu, et non d'une vidéo d'une vidéo d'un véritable combat aérien", a déclaré à l'AFP l'éditeur du jeu.

8 La légende du "fantôme de Kiev"

Dans le sillage de cette précédente vidéo est née la légende du "fantôme de Kiev", un pilote ukrainien qui aurait abattu à lui seul plusieurs avions russes. Différents portraits de ce prétendu soldat ont circulé sur les réseaux sociaux. "Dans la bataille du ciel, il a déjà abattu 10 avions d'occupation", affirme un compte ukrainien, le 27 février. Le tweet a été "aimé" par près de 23 000 utilisateurs.

L'armée ukrainienne a assuré sur Twitter, le 27 février 2022, qu'un de leurs pilotes avait abattu dix avions russes. Or la photo qui accompagne la publication a été prise bien avant la guerre. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

La vérification. Cette photo a été prise bien avant la guerre, à l'occasion du test d'un nouveau type de casque par les pilotes ukrainiens en 2019. On retrouve ce cliché, et d'autres avec des angles ou des pilotes différents, sur des forums ou des sites spécialisés, comme l'a montré Libération (article payant). D'autres portraits, dont certains sont des photomontages, ont aussi circulé. Impossible d'en conclure que l'un de ces soldats est le "fantôme de Kiev", ni même que celui-ci existe réellement.

9 La réaction des soldats de l'île des Serpents

L'histoire des soldats ukrainiens de l'île des Serpents, au large de la mer Noire, a fait le tour du monde. Dans un enregistrement audio, diffusé le 24 février sur Telegram par un conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, on les entend dire à la marine russe "d'aller se faire foutre" plutôt que de se rendre. Ces mots ont été présentés par de nombreux médias comme les dernières paroles de ces soldats. Le président Volodymyr Zelensky a lui-même salué le 25 février la mort "héroïque" de ces militaires qui "ont défendu jusqu'au bout" cette petite île.

Plusieurs comptes ont relayé les prétendues "dernières paroles" de soldats ukrainiens sur l'île des Serpents, au large de la mer Noire. Après avoir annoncé leur mort "héroïque", l'Ukraine a finalement reconnu qu'ils avaient été capturés vivants. (CAPTURE ECRAN TWITTER)

La vérification. Les versions des responsables russes et ukrainiennes se sont contredites et ont évolué au fil des jours entretenant le flou sur le sort de ces soldats. Le ministère de la Défense russe a assuré* le 25 février que 82 militaires ukrainiens s'étaient "volontairement rendus aux forces armées russes", sans évoquer de décès. Trois jours plus tard, la marine ukrainienne a finalement déclaré sur Facebook qu'ils étaient "vivants" et a demandé leur "libération immédiate".

10 Une fausse couverture du "Time"

Quelques jours après l'envoi des troupes russes en Ukraine, une supposée couverture du magazine américain Time a circulé sur les réseaux sociaux. Elle représente le président russe, Vladimir Poutine, affublé de la moustache d'Adolf Hitler.

Un graphiste gallois, Patrick Mudler, a expliqué être à l'origine de cette fausse couverture du "Time", largement relayée sur les réseaux sociaux depuis le 28 février 2022. (TWITTER / "PATRICK MUDLER")

La vérification. Comme l'indique le crédit photo (en bas à droite) sur le montage représentant le président russe, celui-ci a été réalisé par "Patrick Mulder". Ce graphiste gallois a expliqué* avoir voulu "créer quelque chose qui vienne nourrir la conversation autour de l'invasion de l'Ukraine".

11 Une jeune Palestinienne face à un soldat

Des photos montrant une enfant face à un soldat ont été largement partagées fin février. "Une petite Ukrainienne de 8 ans défie un soldat russe en lui disant de retourner dans son pays", peut-on lire sur l'une des publications.

A video of a Palestinian girl, Ahed Tamimi, confronting an Israeli soldier is being widely shared with the false claim that it shows a Ukrainian girl standing up to a Russian soldier. pic.twitter.com/MLaiaPHG3p — ishmael (@iD4RO) February 27, 2022

La vérification. L'enfant sur ces clichés n'est pas ukrainienne. Il s'agit d'Ahed Tamimi, une Palestinienne devenue symbole de la résistance contre l'occupation israélienne. Les images proviennent d'une vidéo tournée en 2012 en Cisjordanie, comme l'explique ce sujet du "20 heures" de France 2 diffusé en 2015. On y voit Ahed Tamimi, alors âgée de 11 ans, le poing levé face à des soldats israéliens.

12 De faux comptes attribués à CNN

La comparaison entre deux tweets des comptes @CNNAfghan et @CNNUKR attribués à la chaîne qui annonçaient la mort d'une même personne, "Bernie Gores", pendant les deux conflits est apparue à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.

Cette publication du 28 février 2022 affirme que la chaîne d'information CNN a annoncé la mort d'une même personne en Afghanistan et en Ukraine. Mais ces deux comptes n'ont aucun lien avec le média américain. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

La vérification. Les deux comptes Twitter n'ont aucun lien avec la chaîne d'information américaine et sont aujourd'hui suspendus, comme l'a confirmé CNN à Reuters*. La photographie de "Bernie Gores" est en fait celle du youtubeur américain Jordie Jordan*.

13 Une séquence d'un film avec Zelensky

La vidéo de Volodymyr Zelensky tirant sur des parlementaires avec des pistolets mitrailleurs a été partagée par plusieurs utilisateurs sur Twitter, dont Florian Philippot (le président du parti Les Patriotes a ensuite supprimé son tweet). Ils dénonçaient un clip de campagne dans lequel le président ukrainien abattait des politiciens prorusses.

L'extrait d'un film dans lequel Volodymyr Zelensky tenait le rôle principal lorsqu'il était acteur a été pris à tort pour un clip de campagne du président ukrainien. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

La vérification. Cette vidéo est un extrait du film Serviteur du peuple 2, sorti en 2016, d'après Libération. Dans cette suite de la série télévisée qui a rendu célèbre le président ukrainien, Volodymyr Zelensky incarne un prof d'histoire devenu chef d'Etat. Les protagonistes sur lesquels le personnage s'imagine tirer sont des parlementaires ukrainiens refusant d'adopter une loi anticorruption.

14 Une actrice britannique à Cannes

Début mars, plusieurs publications sur Facebook et Telegram ont affirmé que la Première dame ukrainienne avait quitté le pays. Les messages sont accompagnés d'une photo d'une femme (à gauche ci-dessous) décrite comme étant Olena Zelenska, l'épouse de Volodymyr Zelensky, se promenant à Nice (Alpes-Maritimes).

La tête a été modifiée ainsi que de nombreux autres détails faussant partiellement l'efficacité des moteurs de recherche d'image inversée. Mais certains éléments visuels (posture, chaises, plis sur la veste...) sont identiques 2/4 pic.twitter.com/sKJAGeaIHP — AFP Factuel (@AfpFactuel) March 10, 2022

La vérification. Depuis le début de la guerre, la Première dame ukrainienne communique régulièrement sur les réseaux sociaux, mais n'a pas fait d'apparition publique. Mais le cliché est un photomontage, a révélé l'AFP. La photo d'origine montre la styliste et mannequin britannique Kimberley Garner (à droite ci-dessus), dans un hôtel en marge du Festival de Cannes en 2019. La tête et certains éléments ont été modifiés. Toutefois, les deux images présentent de grandes similitudes comme la posture ou les plis des manches de la veste.

15 Le prétendu soutien de Zelensky à Macron

Volodymyr Zelensky a-t-il appelé à voter pour Emmanuel Macron à l'élection présidentielle ? C'est ce qu'affirme une capture d'écran d'un tweet supposé de BFMTV.

Un montage grossier utilise l'image de BFMTV pour faire croire que Zelensky appelle à voter Macron (spoiler: le tweet est un fake).



Certains ont plongé...



(Di Vizio a finalement supprimé son tweet). pic.twitter.com/iPHCTK9xxk — Raphael Grably (@GrablyR) March 6, 2022

La vérification. Cette publication est un photomontage. BFMTV a confirmé à l'AFP n'avoir jamais publié cette information, que ce soit sur Twitter ou sur son site. Le photomontage utilise le cadre et le cliché d'un précédent tweet de BFMTV et en a modifié la légende.

16 Une femme enceinte blessée à Marioupol

La Russie a remis en cause le bombardement d'un hôpital pédiatrique abritant une maternité à Marioupol, le 9 mars. "La frappe aérienne qui aurait eu lieu est une provocation complètement mise en scène pour entretenir un battage antirusse à destination d'un public occidental", a dénoncé le porte-parole du ministère de la Défense russe. "Le prétendu 'bombardement' de la maternité et de l'hôpital pédiatrique est une mise en scène", a également déclaré l'ambassade russe en France dans un communiqué daté du 11 mars. L'ambassade accuse les Ukrainiens d'avoir fait appel à une influenceuse de Marioupol pour "interpréter" deux "fausses victimes" enceintes.

Marianna Podgourskaïa, une femme enceinte ukrainnienne évacuée de la maternité de Marioupol, bombardée le 9 mars 2022. (EVGENIY MALOLETKA / AP)

Une autre femme enceinte évacuée de la maternité de Marioupol, le 9 mars 2022. Elle n'a pas survécu à ses blessures. Son bébé, né par césarienne, est également mort. (EVGENIY MALOLETKA / AP)

La vérification. Marianna Podgourskaïa (photo du haut) est bien une influenceuse ukrainienne, mais n'a pas joué le rôle de deux femmes enceintes. Elle était elle-même enceinte au moment du bombardement, comme le montre son compte Instagram. Elle a accouché deux jours plus tard* dans la structure où elle a été évacuée. La deuxième victime (photo du bas) est morte des suites de ses blessures, rapporte Associated Press*. Son bébé, né par césarienne, n'a pas survécu non plus, explique le chirurgien qui s'est occupé d'eux.

17 L'arrestation musclée d'une chorale russe

Cette vidéo publiée plusieurs fois sur Twitter, mi-mars, affirme montrer une chorale militaire russe chantant "Oui-oui-oui au monde ensoleillé, non-non-non à une explosion nucléaire", avant d'être interrompue par la police. Partagée par des comptes russes puis reprise par des internautes français et anglophones, elle a été visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois.

Cette publication du 12 mars 2022 affirme qu'une chorale russe a été interrompue par la police parce qu'elle chantait pour la paix. En réalité, la vidéo date de 2015. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

La vérification. Comme l'a relevé France 24, cette vidéo date de 2015. L'édition russe du journal gratuite Metro affirmait à l'époque que ces membres des Chœurs de l'armée rouge interprétaient Writing's On The Wall, la chanson du film Spectre, à l'occasion de sa première projection.

18 Un avion remorqué par un tracteur

L'image insolite d'un fermier ukrainien capturant un jet russe a fait réagir sur Twitter. Publiée par un compte revendiquant "combattre la propagande russe", elle a cumulé plus de 7 000 retweets.

Cette publication du 10 mars 2022 relate la capture d'un avion de chasse russe par un fermier ukrainien. Mais cette photo a été prise en Croatie en 2011. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

La vérification. Comme l'a rappelé Reuters*, la photo a en fait été prise en Croatie en 2011, alors qu'un avion militaire était remorqué à travers Zagreb, à l'occasion du 20e anniversaire des forces armées nationales. L'histoire avait d'ailleurs été racontée par plusieurs journaux locaux (en croate).

19 Une vidéo trafiquée de Volodymyr Zelensky

La chaîne de télévision Ukraine 24 a diffusé, le 16 mars, une vidéo du président ukrainien appelant ses compatriotes à se rendre. La vidéo est rapidement devenue virale sur Facebook, avant d'être supprimée par le réseau social.

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4 — Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022

La vérification. Cette vidéo est un deepfake, c'est-à-dire qu'elle utilise l'intelligence artificielle pour imiter la voix et l'apparence du dirigeant ukrainien. La chaîne Ukraine 24 a affirmé avoir été piratée (en ukrainien). De son côté, Volodymyr Zelensky a dénoncé une manipulation dans une vidéo publiée sur Instagram (en ukrainien).

20 Un deepfake de Vladimir Poutine

Une vidéo du président russe annonçant avoir obtenu la paix avec l'Ukraine et la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe a circulé le 16 mars.

A deepfake of Russian President Vladimir Putin claiming that Russia has won the war is circulating online today as well.



The deepfake Putin even says that Ukraine has recognized Crimea as Russian territory.



But the video is not new and was first seen online late last month. pic.twitter.com/mEZIQOu5wj — Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022

La vérification. Cette vidéo est aussi un deepfake, comme l'a expliqué un journaliste américain du média DailyDot. La vidéo originale est celle de l'allocution télévisée de Vladimir Poutine le 21 février 2022.

* Les liens signalés par un astérisque renvoient vers des contenus en anglais.