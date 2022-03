Vrai ou fake A l'inverse des Ukrainiens qui fuient l'invasion russe, les réfugiés syriens sont-ils "quasi-intégralement des hommes", comme l'affirme Marine Le Pen ?

Ils sont des centaines de milliers à fuir les bombardements russes. Depuis le début de l'offensive lancée par Vladimir Poutine en Ukraine, jeudi 24 février, de nombreux habitants ont fui vers les pays voisins. Marine Le Pen a jugé, mardi 1er mars sur BFMTV, qu'il serait "naturel" d'accueillir ces réfugiés ukrainiens en France. Une position qui tranche avec ses précédentes sorties sur l'accueil des réfugiés syriens et afghans, eux aussi poussés à l'exode par des guerres dans leurs pays.

Pour justifier ce revirement, la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle invoque la "solidarité régionale" avec l'Ukraine, mais également le genre des réfugiés concernés. Selon elle, les Ukrainiens actuellement sur les routes ou déjà accueillis dans les pays européens sont "des femmes, des enfants et des personnes âgées, ou des gens qui ne sont pas en capacité de se battre". Tandis que "la quasi-intégralité des réfugiés syriens était des hommes." Alors, dit-elle vrai ou faux ?

La majorité des réfugiés ukrainiens sont des femmes et des enfants

Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) suit de près les déplacements des Ukrainiens. Selon les données publiées au 2 mars, plus d'un million de réfugiés ont déjà quitté le pays depuis le 24 février (lien en anglais). Contacté par franceinfo, l'UNHCR précise ne pas disposer à ce stade de données sur leur genre et leur âge. Mais il travaille à la collecte de ces informations.

Présent à la frontière polonaise, le porte-parole de l'UNHCR livre néanmoins ses premières observations à franceinfo. "Je suis ici depuis maintenant six jours et j'ai vu des dizaines de milliers de réfugiés passer la frontière. Très peu sont des hommes et la plupart sont âgés. Les hommes entre 18 et 60 ans sont encore moins nombreux", estime Chris Melzer. Et pour cause, les hommes dans cette tranche d'âge ont interdiction de quitter le pays depuis l'entrée en vigueur de la loi martiale. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a en effet annoncé la mobilisation générale des hommes soumis à la conscription pour répondre à l'invasion russe.

La situation est identique à la frontière avec la Hongrie, pour l'instant le deuxième pays d'accueil des réfugiés ukrainiens après la Pologne. Zoran Stevanovic, chargé de communication régional pour l'UNHCR, observe lui aussi que "la vaste majorité des réfugiés venant d'Ukraine dans les pays européens voisins sont des femmes et des enfants".

Légèrement plus d'hommes que de femmes parmi les réfugiés syriens

Qu'en est-il des réfugiés syriens que Marine Le Pen compare aux Ukrainiens ? Parmi les 21 498 arrivés sur le sol français (lien en anglais) depuis le début de la guerre en 2011, les femmes sont légèrement moins nombreuses que les hommes. En 2019, dernière année pour laquelle l'UNHCR dispose de données complètes, 8 347 Syriennes et 9 897 Syriens étaient réfugiés en France. Il est donc faux d'affirmer que les hommes représentent la quasi-totalité des réfugiés issus de ce pays.

Cette tendance n'est d'ailleurs pas spécifique à la France : on retrouve un ratio similaire en Turquie, où 52,5% des réfugiés syriens sont des hommes. Selon l'UNHCR, les Etats voisins de la Syrie sont ceux qui ont accueilli le plus de réfugiés venus de ce pays (lien en anglais). Parmi les 5,7 millions de personnes concernées, 65,8% se trouvent en Turquie. Le Liban et la Jordanie accueillent respectivement 830 000 et 670 000 réfugiés syriens, soit environ 15% et 12% d'entre eux.