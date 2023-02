"Ukraine, une guerre sans fin ?" : cinq séquences à retenir de l'émission spéciale de "L'Evènement" sur les conséquences et l'avenir du conflit

Soutien des Européens, conditions d'une victoire, délitement du régime de Vladimir Poutine... les quatre invités de Caroline Roux, ont échangé sur l'avenir du conflit en Ukraine durant cette émission spéciale.

Une émission pour mieux comprendre le conflit. A l'occasion de la soirée spéciale "Ukraine, une guerre sans fin ?" diffusée jeudi 16 février sur France 2, l'émission "L'Evènement" s'est attelée à expliquer les conséquences du conflit entre Moscou et Kiev.

L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférences à Paris Nanterre, Bruno Tertrais, directeur adjoint du think-thank FRS et Alexandra de Hoop Scheffer vice-présidente du German Marshall Fund of the United States, étaient invités par Caroline Roux. Franceinfo vous a sélectionné cinq séquences à retenir.

Le soutien des pays occidentaux risque-t-il de s'étioler au fil des prochains mois ?

"Le temps ne joue pas pour l'Ukraine", a expliqué Dominique de Villepin, qui réagissait à un récent sondage qui montre que seuls 48% des Américains sont en faveur du soutien de leur pays à l'Ukraine. "Le temps ne joue pas non plus en faveur de l'Europe", a ajouté l'ancien Premier ministre, qui a estimé qu'il fallait "jouer la montre" contre la Russie.

Quelle forme pourrait prendre une victoire ukrainienne ?

Caroline Roux a interrogé ses invités sur la question d'une victoire de l'Ukraine et la forme qu'elle pourrait prendre. Dominique de Villepin a rappelé que l'Ukraine considère que la Crimée doit revenir en son sein. Anna Colin Lebedev, elle, a souligné que la priorité des Ukrainiens "est de libérer les territoires occupés par la Russie" et qu'"un cessez-le-feu dans ces territoires seraient insupportable". L'analyse a fait réagir Bruno Tertrais, qui a rappelé que "l'enlèvement de 6 000 enfants" faisait partie des "crimes impardonnables" de la Russie.

Vladimir Poutine pourrait-il être fragilisé par le conflit ?

Le régime russe est-il fragilisé en interne ? Pas forcément selon les experts. Anna Colin Lebedev a notamment nuancé le message colère de mères de soldats adressé à Vladimir Poutine. La chercheuse a estimé que ce sont surtout les élites politiques qui sont incommodées par le conflit en Ukraine. Après le témoignage de la journaliste russe Marina Ovsiannikova, réfugiée en France, l'experte a estimé qu'il ne fallait pas croire que la population russe "soutenait massivement l'offensive russe". Bruno Tertrais, lui, s'est interrogé sur l'avenir de la Russie sur long-terme et notamment l'impact des sanctions.

Comment expliquer la difficulté des Européens à produire des munitions ?

Faut-il craindre une pénurie de munitions en Europe, comme le redoute Kiev ? "Nous sommes confrontés, pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, à un conflit de haute intensité sur le continent européen", a expliqué Alexandra de Hoop Scheffer. "Les chaînes de productions de ce type d'armes ont presque été mises à l'arrêt", a souligné la spécialiste.