"On exprime la souffrance et la peine que l'on ressent" : la troupe du Kiev City Ballet danse pour leur pays

"Quand on danse, on exprime la souffrance et la peine que l'on ressent." Sur scène, les danseurs de la troupe du Kiev City Ballet danse en hommage à leur pays sous les bombes. "Le jour après notre arrivée en France, on a reçu des nouvelles du conflit, nous n'avions aucune idée de ce qui allait arriver", explique Ekaterina Kozlova, directrice adjointe du Kiev City Ballet. Olga Posternak, danseuse au sein de la troupe confie son inquiétude, notamment pour sa famille. "Je regarde les infos tous les jours, toutes ces vidéos terribles de ses mères avec leurs enfants, je ne peux pas m'empêcher de pleurer, c'est horrible", souffle-t-elle.

La troupe est arrivée le 23 février, un jour avant le début de l'offensive russe en Ukraine. Pour Taras Titarenko, danseur au Kiev City Ballet, c'est une véritable chance : "On est très chanceux et on est de tout cœur avec ceux qui sont toujours en Ukraine." "Nous sommes très chanceux de montrer la culture et l'art ukrainien, nous sommes reconnaissants de pouvoir le partager avec les Français, qui ont été formidables avec nous, on veut leur donner quelque chose en retour", conclut Ivan Kozlov, le directeur du Kiev City Ballet.