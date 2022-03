VIDEO. Moldavie : quand les habitants du pays le plus pauvre d'Europe "offrent tout ce qu'ils ont aux réfugiés ukrainiens"

La crise humanitaire est la première conséquence de la guerre en Ukraine ressentie à Chișinău, la capitale de la Moldavie, mais la société civile se mobilise pour l’accueil des réfugiés ukrainiens. Des dizaines de bénévoles, installés dans un bâtiment du centre de la ville, se relaient ainsi pour coordonner le soutien apporté à leurs voisins. Transport, hébergement, nourriture… toutes les informations y sont centralisées.

Dans une grande salle où beaucoup de jeunes s'affairent derrière des ordinateurs portables, il y a aussi une réfugiée ukrainienne qui s’est engagée dans ce dispositif solidaire : "Ces gens sont fantastiques, incroyables, si calmes. Ils ont face à eux des personnes paniquées ayant besoin qu’on les rassure. Ce sont mes amis maintenant. Je suis si reconnaissante", confie Natalia Soboleva au magazine "Nous les Européens" (replay).

"Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté"

Une grande vague de solidarité qui se manifeste dans un pays très pauvre. "Ce n’est pas juste un pays pauvre, mais le pays le plus pauvre d’Europe, précise Constanza Dohotaru, membre de l’association Moldova For Peace. Selon nos statistiques, plus d’un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les gens offrent tout ce qu’ils ont : leur logement, la nourriture qu’ils ont dans leur réfrigérateur, le transport des réfugiés... Ils offrent vraiment tout ce qu’ils ont."

"Ils le font d’abord parce que les Ukrainiens sont nos voisins. Nous avons beaucoup d’empathie pour eux, nous souffrons avec eux, ajoute-t-elle. En 1992, on a aussi connu une guerre quand les Russes de Transnistrie nous ont attaqués. Nos parents et grands-parents se souviennent de ça. Nous avons aussi très peur que la Russie aille plus loin et attaque la Moldavie. On n’arrive pas à se concentrer et à travailler. Alors, nous engager, offrir notre aide, c’est une manière de conjurer cette peur, cette angoisse que nous ressentons."

