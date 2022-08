Brut.

“Il est immoral que ces compagnies pétrolières et gazières fassent des bénéfices records sur le dos des personnes les plus pauvres et en faisant payer un prix colossal au climat” a lancé le chef de l’ONU, António Guterres, rappelant qu’au premier trimestre 2022, les bénéfices combinées des compagnies principales d’énergie représentaient 100 milliards de dollars. Un superprofit que le secrétaire général juge indécent dans le cadre d’une crise énergétique mondiale liée à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février dernier.

“Cette cupidité grotesque punit les personnes les plus pauvres”

Il a par conséquent appelé “tous les gouvernements à taxer ces bénéfices excessifs et à utiliser cet argent pour soutenir les populations les plus vulnérables en ces temps difficiles”. La prise de conscience et la réaction doivent également se faire du côté des populations civiles. “J’appelle les citoyens du monde entier à envoyer un message clair aux industries fossiles et à ceux qui les financent : cette cupidité grotesque punit les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables tout en détruisant la seule maison commune que nous avons, notre planète” a déclaré le chef de l’ONU.