BRUT

"On est sur la route dans un 19 tonnes, on va rejoindre des associations de protection animale polonaises et ukrainiennes." Elle, c'est Lisa Fernandez, présidente de la Ferme des 3 Dindes. Dans le camion mobilisé pour ramener les animaux, il y a du matériel médical, de l'alimentation pour chiens, pour chats ou encore pour chevaux. "On a décidé de créer une collecte, parce que quand on a vu les conflits naissants en Ukraine, on s'est dit qu'il fallait qu'on agisse à notre échelle. Seulement, nous, on n'a pas de réseau dans l'humanitaire. En revanche, on s'est dit qu'on pouvait aider les Ukrainiens qui fuyaient avec leurs animaux", explique Lisa.

"En temps de guerre, c'est pas évident de comprendre pourquoi on va s'occuper des animaux, mais je pense que c'est étroitement lié, parce que ces animaux-là font clairement partie de la famille des personnes qui fuient la guerre et moi, je me mets à la place de ce peuple-là, notamment les enfants dont la famille est déchirée", développe Lisa. À leur arrivée au refuge de Cracovie, un autre camion va être rempli pour se rendre directement en Ukraine. Puis, plusieurs animaux vont ensuite être amenés directement en France pour être placés dans de nouvelles familles.