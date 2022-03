Le colonel Pascal Ianni, porte-parole du chef d’état-major des armées françaises, estime lundi 7 mars sur franceinfo qu'"in fine, l'Ukraine aura du mal à tenir, mais ça ne veut pas dire que la victoire [de la Russie] est inéluctable". L'armée russe a annoncé l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires et l'instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev ou encore Marioupol, en proie à de violents combats.

franceinfo : La Russie annonce ouvrir plusieurs couloirs humanitaires lundi matin pour évacuer les civils de Kiev, Kharkiv, Marioupol et Soumy. Est-ce crédible et peut-on évacuer ces centaines de milliers de personnes ?

Pascal Ianni : D'un point de vue militaire, oui, c'est possible d'ouvrir des couloirs humanitaires. Il faut bien sûr un accord entre les parties prenantes au conflit, en l'occurrence entre les parties ukrainienne et russe. C'est possible si ces deux parties acceptent des cessez-le-feu et se coordonnent pour permettre à des civils de quitter les zones de combats.

Depuis cinq jours, le port de Marioupol est sous les bombes : en quoi est-il important ?

Ce qu'on observe depuis le début de ce conflit, le 24 février, c'est cette volonté russe, à partir de la Crimée, de créer une continuité territoriale entre la Crimée, les provinces sécessionnistes et la Russie, afin de pouvoir contrôler l'ensemble du littoral de la mer d'Azov, ce qui d'un point de vue stratégique semble assez logique. Marioupol est forcément un verrou stratégique. Arriver au bout de cette stratégie, c'est prendre le contrôle de Marioupol.

Le chef d'état-major des armées, dont vous êtes le porte-parole, parle d'un "rouleau compresseur" russe : ça veut dire que les russes vont gagner à la fin et la question est de savoir quand ?

Ce n'est pas tout à fait ça. Quand on évoque le rouleau compresseur russe, on évoque un rapport de force qui est écrasant au profit des forces russes, notamment terrestres. Les forces ukrainiennes sont dans une position défensive, elles n'ont pas ou peu de réserves. Les forces russes bénéficient de réserves dans tout le territoire russe. Elles ont une puissance industrielle derrière. C'est pour cette raison qu'on utilise cette image de rouleau compresseur. Ce n'est pas toujours l'armée la plus nombreuse qui gagne à la fin, mais la masse joue un rôle important quand on est dans un conflit de ce type. Il est certain que si d'un point de vue strictement militaire, les choses se déroulent comme elles semblent se dérouler, in fine l'Ukraine aura du mal à tenir. Mais ça ne veut pas dire que la victoire [de la Russie] est inéluctable.