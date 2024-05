À l'occasion de la Journée de l'Europe, et à un mois du scrutin des élections européennes, France Télévisions propose jeudi une grande soirée inédite sur France 2, avec la diffusion de deux documentaires consacré à la diplomatie française : "l'Europe face à la guerre", puis "La France dans le nouvel ordre mondial".

À l'occasion de la Journée de l'Europe, et à un mois du scrutin des élections européennes, France Télévisions propose jeudi une grande soirée inédite sur France 2, avec la diffusion de deux documentaires consacré à la diplomatie française : "l'Europe face à la guerre", puis "La France dans le nouvel ordre mondial".

Depuis plus de deux ans, l'Europe est ébranlée par une guerre que personne n'avait cru possible : l'invasion de la Russie en Ukraine. Ce conflit sur le continent européen bouleverse les relations internationales et se trouve au centre des préoccupations d'une UE fragilisée, qui peine ces derniers mois à se mettre d'accord sur une stratégie commune.

Pendant cinq mois, les équipes de l'émission "13h15" de France 2 se sont glissées au cœur de la diplomatie française. Elles rendent compte de cette immersion dans un documentaire intitulé L'Europe face à la guerre, diffusé jeudi 9 mai à 21h10. Le film décrit la déstabilisation de l'Europe par l'offensive russe, la crainte que le conflit s'étende, l'enjeu majeur de l'élection présidentielle américaine de novembre pour la suite de la guerre et interroge sur le rôle que peut jouer la diplomatie française.

Macron met l'Europe en garde

A l'issue d'une réunion de 27 chefs d'Etat européens à Paris, fin février, Emmanuel Macron a pris tout le monde par surprise en affirmant ne pas "exclure" l'envoi de troupes au sol en Ukraine, expliquant vouloir ainsi remettre de "l'ambiguïté stratégique" dans la réponse européenne à l'invasion russe. Ses propos ont alors créé une véritable controverse. Les Etats-Unis et la plupart des pays européens se sont opposés à l'hypothèse émise par le chef de l'Etat, à l'instar du chancelier allemand, Olaf Scholz, particulièrement hostile à cette idée.

Ça n'a toutefois pas empêché le président de la République, inquiet d'une possible déliquescence de l'Europe, de réitèrer ses positions par deux fois. "Nous devons être lucides : notre Europe est mortelle. Elle peut mourir. (...) Rien ne doit être exclu", a-t-il notamment lancé le 25 avril lors de son discours à la Sorbonne, appelant ses partenaires à "faire des choix".

Ksenia Bolchakova, grand reporter et lauréate du prix Albert Londres en 202é pour son documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine, considère que la stratégie d'Emmanuel Macron est la bonne : "Le président Macron a raison de tenir ce discours. Vladimir Poutine ne parle que le langage de la force. Quand il a en face de lui des faibles, il les méprise et leur marche dessus". La journaliste franco-russe, interrogée dans le documentaire, ajoute : "Il faut comprendre un petit peu la psychologie de Poutine. Il ne faut pas lui laisser de place, parce qu'il en profite. (...) Les Ukrainiens le disent depuis deux ans : si l'Ukraine tombe, il y aura un château de cartes derrière qui va tomber. Il ne va pas s'arrêter à l'Ukraine si jamais il gagne."

La mort d'Alexeï Navalny, un point de rupture

Selon la journaliste, le changement de ton d'Emmanuel Macron est notamment la conséquence de la mort d'Alexeï Navalny, principal opposant de Vladimir Poutine. "Ce qui a probablement déclenché cette volte-face, c'est l'assassinat d'Alexeï Navalny en prison. C'est peut-être la dernière goutte d'eau qui a fait vaciller la position du président Macron en faveur d'une position plus ferme." Si les causes de la mort de l'opposant au Kremlin demeurent floues, ses proches et nombre d'observateurs, dont Ksenia Bolchakova, considèrent que Moscou a ordonné sa mort.

Les mises en garde répétées d'Emmanuel Macron envers la Russie sur un éventuel envoi des troupes françaises en Ukraine sont pour autant soumises à deux conditions : que la Russie "perce les lignes de front" et que Kiev formule la demande d'une intervention extérieure. Des annonces qui n'ont pas manqué de faire réagir le Kremlin. Vladimir Poutine a annoncé lundi 6 mai que des exercices nucléaires auront lieu dans les prochaines semaines "en réponse aux déclarations provocatrices et menaces de certains responsables occidentaux proférées à l'encontre de la Russie".

Le documentaire L'Europe face à la guerre, réalisé par les équipes du '13h15' est diffusé jeudi 9 mai à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme france.tv.