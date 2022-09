A combien de soldats russes "l'opération militaire spéciale" en Ukraine a-t-elle déjà coûté la vie ? A cette question qui représente l'un des plus grands tabous de la Russie de Vladimir Poutine, les autorités n'ont répondu qu'une fois, en mars 2022. Le ministère russe de la Défense a alors fait état de 1 351 morts. Six mois après le début du conflit, les services de renseignement occidentaux multiplient ce chiffre au moins par dix, estimant le nombre de militaires tombés au front entre 15 000 et 50 000 hommes.

Iakov Ivanov est l'un d'eux. Ce jeune Bouriate est mort en Ukraine à la fin du mois d'avril, juste avant de fêter ses 23 ans. Il laisse un fils de 4 ans, un bébé qu'il n'aura pas connu, et sa femme Katia. Celle-ci témoigne dans un reportage d'"Envoyé spécial" en Bouriatie, à voir en avant-première sur le site Franceinfo dès dimanche 18 septembre. Cette région déshéritée des confins de la Sibérie fournit un grand nombre de ces soldats envoyés en Ukraine, que la Russie présente comme des héros qui se sont sacrifiés pour leur pays.

Engagés pour fuir la pauvreté et propulsés dans une guerre que personne n'avait prévue

Mécanicien de formation, Iakov ne voulait pas spécialement devenir militaire, assure Katia. C'est la solde (le double de n'importe quel salaire dans une région qui affiche l'un des plus forts taux de chômage de la Fédération) et la stabilité de l'emploi qui l'ont décidé à s'engager, "pour nourrir sa famille". C'était il y a deux ans, quand personne ne pouvait imaginer que la Russie déclarerait la guerre à l'Ukraine.

"C'est en voyant les cadavres dans les rues que les soldats ont compris ce qui se passait" Katia, veuve de Iakov Ivanov, mort en Ukraine à "Envoyé spécial"

Après avoir été envoyé en Crimée en novembre 2021 sous prétexte d'entraînements militaires, Iakov s'est retrouvé propulsé sans aucune préparation, selon sa veuve, dans une guerre que personne n'avait vue venir. Restée sans nouvelles pendant des semaines, Katia ne sait aujourd'hui presque rien des circonstances de son décès. Son mari "qui savait à peine tenir une arme automatique dans ses mains" est mort au combat deux mois après le début de la guerre, "sans avoir pu voir à quoi ressemblait son bébé".

